F1 : Les incroyables révélations de Max Verstappen sur son avenir

Hugo Chirossel

Impressionnant depuis son arrivée en Formule 1, Max Verstappen a désormais le statut de double champion du monde. Alors qu’il est au sommet de sa carrière, le Néerlandais s’est exprimé à plusieurs reprises sur son avenir ces derniers mois. Et contrairement à Sebastian Vettel, qui a arrêté à l’âge de 35 ans, ou bien Fernando Alonso, toujours compétitif à 41 ans, le pilote de Red Bull âgé de 25 ans ne compte pas trop s’éterniser en F1.

Max Verstappen domine la Formule 1. Après avoir décroché son premier titre de champion du monde en 2021, le Néerlandais a enchaîné cette saison. Malgré les bons débuts de Ferrari et Charles Leclerc, le pilote de Red Bull a semblé au-dessus du lot cette année. Sans réellement de concurrence, il a été sacré pour la deuxième fois consécutive, offrant en plus le championnat constructeur à son équipe. De quoi laisser penser à une possible domination de Max Verstappen lors des prochaines années, à l’image de Lewis Hamilton.

« Je ne continuerai pas à faire cela jusqu’à mes 40 ans »

Sauf que Super Max semble avoir déjà une idée de la suite qu’il compte donner à sa carrière. Âgé de 25 ans, Max Verstappen ne se voit pas évoluer en Formule 1 jusqu’à l’âge de 40 ans, comme c’est le cas pour Fernando Alonso. « J’ai souvent dit que c’est trop long. C’est la principale raison pour laquelle je ne continuerai pas à faire cela jusqu’à mes 40 ans. Ce n’est pas sain de voyager autant et d’être aussi actif. J’aime toujours autant ce sport, mais il faut aussi renoncer à beaucoup de choses. Cela peut paraître fou, car piloter en F1 est bien sûr un rêve pour beaucoup de gens. Mais vous êtes toujours très loin de chez vous et des gens que vous aimez. Il y a un moment où vous en avez fini avec ça », a-t-il confié au sujet de son avenir, dans des propos relayés par Motosport.com .

« J’espère que lorsque j’aurai 31 ans, il y en aura un nouveau de prêt »

Avant cela, Max Verstappen avait déclaré qu’il pourrait arrêter une fois son contrat avec Red Bull terminé, en 2028. Mais il aimerait tout de même une chose avant de se retirer définitivement de la Formule 1 : qu’un autre Néerlandais prenne le relais. « Mais c’est vraiment comme ça. Quand j’en aurai fini avec ça, j’arrêterai. C’est aussi simple que cela. J’espère que d’ici là, j’aurai réussi à inspirer et à motiver la jeune génération néerlandaise de telle sorte qu’au moment où je m’arrêterai, il y aura peut-être un nouveau talent prêt. J’espère que lorsque j’aurai 31 ans, il y en aura un nouveau de prêt . »

« Je veux vraiment faire de l’endurance »