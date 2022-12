F1 : Hamilton, Gasly… Le monde de la Formule 1 pleure Pelé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Hospitalisé depuis quelques semaines, Pelé est décédé jeudi soir à l’âge de 82 ans. Sa disparition a déjà généré de nombreux hommages, notamment en Formule 1. Lewis Hamilton, Pierre Gasly ou encore Stefano Domenicali : ils ont tous eu une pensée pour l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football.

Jeudi soir, le monde entier apprenait le décès du Roi Pelé. Hospitalisé depuis de nombreuses semaines pour un cancer, celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire est mort à 82 ans. Depuis l’annonce de sa disparition, les hommages s’enchaînent. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ou encore Neymar, tout le monde a eu un mot pour le triple champion du monde.

Pelé et la Formule 1, un lien étroit

Mais la mort de Pelé n’affecte pas que les acteurs du football. Le Brésilien avait un impact mondial et sur toutes les disciplines. Notamment la Formule 1. Pelé a d’ailleurs eu l’opportunité d’agiter le drapeau à damiers lors du Grand Prix du Brésil en 2002, remporté à l’époque par Michael Schumacher. Son décès a marqué la Formule 1 et Lewis Hamilton en premier.

« L'héritage de Pelé nous inspirera pour toujours »

« Nous avons perdu une légende aujourd'hui. Merci d'avoir partagé votre talent, votre génie et votre amour avec nous. L'héritage de Pelé nous inspirera pour toujours et à jamais », a écrit le septuple champion du monde sur Instagram, avant de s’afficher avec un maillot du Roi Pelé en personne : « C’était tellement important d'avoir ça de la part de la légende elle-même. Je le garderai toujours en sécurité avec moi ». Pierre Gasly a également eu des mots forts pour Pelé. « Le Roi du football. Repose en paix légende », a posté le pilote français.

Lewis Hamilton pays his respects to football great & legend, PeleR.I.P 🕊❤️ pic.twitter.com/VNQ6Y8nDDE — Beautiful Sir Lewis🏅|| CHECK PINNED ♥️ (@beautifulsirlew) December 29, 2022

« Il était une lumière pour le Brésil »