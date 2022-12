F1 : Romain Grosjean révèle la grosse erreur de Max Verstappen

La rédaction

Lors de la saison 2022, Max Verstappen a largement dominé l'exercice et a conservé son titre de champion du monde avec une domination totale. Une performance saluée par toutes les références de la Formule 1, y compris Romain Grosjean. Le Français est admiratif du Néerlandais et explique que le Grand Prix du Brésil est la seule zone d'ombre de la saison légendaire du jeune pilote.

Figure incontournable de la Formule 1 lors de ces dernières années, Romain Grosjean est un observateur attentif de la catégorie reine du sport automobile. Evidemment, il n'a pas échappé à à domination totale de Max Verstappen, qui a survolé la concurrence pour remporter son deuxième titre consécutif de champion du monde. Une saison presque parfaite.

«Sa saison a été parfaite à 99%, le 1% manquant venant du Brésil»

Vainqueur de 15 des 22 Grands Prix en 2022, Max Verstappen pouvait difficilement faire mieux compte tenu de l'énorme rivalité au sein du paddock. Une prouesse exceptionnelle survenue au cours d'un championnat légendaire selon Romain Grosjean : « Je pense honnêtement que c’est l’un des meilleurs que j’ai vu en Formule 1. Sa saison a été parfaite à 99%, le 1% manquant venant du Brésil. C’était la mauvaise décision et le mauvais message à envoyer », a confié le Français en référence à la décision du Néerlandais de ne pas laisser passer son coéquipier Sergio Perez dans le dernier tour, alors que ce dernier pouvait dépasser Charles Leclerc au général : « La seule petite critique vient du fait qu’il n’a pas voulu laisser passer Checo au Brésil. Pour le reste, je ne pense pas qu’il aurait pu faire mieux ».

«Il était plus fort que quiconque»