F1 : Schumacher, Senna, Alonso... Verstappen mène la course pour le GOAT ?

Double champion du monde en titre à seulement 25 ans, Max Verstappen a déjà écrit l'histoire de la Formule 1. Durant la saison 2022, la domination du pilote néerlandais a été totale et il a impressionné tous les fans de Formule 1, y compris Nico Rosberg, ancien champion du monde, qui considère déjà le pilote Red Bull comme l'un des meilleurs de tous les temps.

Si le premier sacre mondial de Max Verstappen a été obtenu après une bataille légendaire avec Lewis Hamilton, le pilote néerlandais a largement surclassé ses adversaires en 2022. À 25 ans, il est déjà double champion du monde et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Assoiffé de records, sa mentalité et son pilotage impressionne notamment Nico Rosberg, champion du monde de F1 en 2016.

«Il possède cette mentalité de battant, tout comme Michael Schumacher et Ayrton Senna autrefois»

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Nico Rosberg a fait l'éloge de Max Verstappen : « Il possède cette mentalité de battant, tout comme Michael Schumacher et Ayrton Senna autrefois, et il ne commet plus d’erreur », a d'abord confié l'Allemand, relayé par Nextgen-Auto, avant d'ajouter : « Aucun de ses coéquipiers n’a été en mesure de tenir son rythme, et nous parlons tout de même de Pierre Gasly et de Sergio Perez qui sont loin d’être de mauvais pilotes. Verstappen m’a époustouflé cette année ».

«Il fait partie des cinq plus grands pilotes de l’histoire»