F1 : Verstappen, Leclerc... Alonso avertit la nouvelle vague

À 41 ans, Fernando Alonso va disputer sa 20e saison de Formule 1 en 2023. Une expérience hors normes qui lui confère un avantage de taille comparé aux jeunes pilotes. Pour l'Espagnol c'est un atout indéniable et ce dernier s'estime d'ailleurs meilleur aujourd'hui qu'en 2006, où il avait 25 ans. La nouvelle vague de pilotes sait à quoi s'attendre.

9e du classement général lors de la saison 2022 avec Alpine, Fernando Alonso débutera le prochain exercice chez un nouveau constructeur puisque le pilote espagnol évoluera au sein de l'écurie anglaise Aston Martin. À 41 ans, âge où la retraite est largement entamée dans de nombreux sports, Fernando Alonso s'estime plus fort que jamais, et la jeune génération talentueuse ne semble pas lui faire peur, bien au contraire.

«L'âge n'apporte que des avantages»

Assurément, Fernando Alonso possède la plus grande expérience du paddock, ce qui est avantage certain pour l'Espagnol : « Bien sûr. J’ai piloté sur tous les circuits du calendrier 17 fois. Certains de mes collègues ne l’ont fait que deux fois. Il n’y a pas assez de temps d’entraînement pour compenser cet avantage », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par NextGenAuto avant d'ajouter : « Si un jeune pilote vous dépassait dans le dernier tour d’une course physiquement exigeante parce qu’il est un peu plus en forme, alors l’âge serait un désavantage. Mais cela n’arrive jamais vraiment. Sinon, l’âge n’apporte que des avantages. Si un jeune pilote vous dépassait dans le dernier tour d’une course physiquement exigeante parce qu’il est un peu plus en forme, alors l’âge serait un désavantage. Mais cela n’arrive jamais vraiment. Sinon, l’âge n’apporte que des avantages ».

Alonso fait confiance à sa gestion de course