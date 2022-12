F1 : Verstappen prépare un incroyable projet avec Alonso

Arnaud De Kanel

Champion du monde pour la seconde année consécutive, Max Verstappen écrit peu à peu sa légende en F1. A 25 ans, le Néerlandais a encore de belles années devant lui. De plus, il a signé un contrat pluriannuel avec Red Bull qui court jusqu'en 2028. Néanmoins, il ne compte pas trop s'éterniser en F1 et il pourrait rebondir dans une autre catégorie avec Fernando Alonso.

Max Verstappen est aux anges. Le Néerlandais a conservé son titre de champion du monde cette saison après avoir écrasé la concurrence. Désormais, il a réalisé son rêve par deux fois et cela pourrait grandement remettre son avenir en question. Le rival de Lewis Hamilton ne veut pas faire de vieux os en F1 et il aimerait participer aux 24 heures du Mans, avec son père mais aussi avec un certain Fernando Alonso.

F1 : Champion du monde, Verstappen a fait un sans-faute https://t.co/qe3bDGMVtq pic.twitter.com/9GrJYiZNVk — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

«Je veux vraiment faire de l’endurance»

Le double champion du monde pourrait s'essayer dans une nouvelle discipline plus tôt que prévu, en parallèle de son contrat actuel avec Red Bull. Et pour cause, son père prend de l'âge et il aimerait faire une course mythique à ses côtés. « Tout le monde sait maintenant que je ne veux pas faire de Formule 1 à l’âge de Fernando et que j’ai d’autres envies en sport automobile. J’ai dit que je veux vraiment faire de l’endurance à un moment donné. Cela avance en fait pour plusieurs raisons. Peut-être encore quelques années, deux ou trois ans avant que je veuille faire ça. L’une des raisons qui va me pousser à essayer de faire ça rapidement, avant la fin de mon contrat en F1, c’est que mon père (Jos) a passé les 50 ans. Il devient trop vieux et je veux le faire avec lui » a révélé Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

Verstappen associé à Alonso ?