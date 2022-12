F1 : Ricciardo prépare un incroyable retour

Arnaud De Kanel

Viré par McLaren qui l'a remplacé par Oscar Piastri pour épauler Lando Norris, Daniel Ricciardo ne sera pas aux départs des Grand Prix de Formule 1 la saison prochaine. Le pilote australien se contentera d'un rôle de remplaçant de Max Verstappen et Sergio Perez chez Red Bull. Néanmoins, il ne perd pas espoir en vue d'un retour en tant que titulaire.

Daniel Ricciardo se prépare pour la saison 2023. Son approche est différente puisqu'il sera uniquement remplaçant la saison prochaine. Il a effectué son retour chez Red Bull après que McLaren ait décidé de se séparer de lui. Il aspire toujours à retrouver un baquet de titulaire en prenant exemple sur Nico Hulkenberg. Le pilote allemand pilotera pour Haas la saison prochaine, son quatrième come-back.

F1 : Champion du monde, Verstappen a fait un sans-faute https://t.co/qe3bDGMVtq pic.twitter.com/9GrJYiZNVk — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

«J’ai confiance qu’en m’éloignant une année, cela va me faire du bien»

Toujours aussi blagueur, Daniel Ricciardo propose un nouveau surnom à Nico Hulkenberg. « À ce stade, vous devez l’appeler Hulkenback. Hulkenback ça lui va bien, il doit changer de nom, car il revient tellement de fois en F1. Ce n’est plus un berg, c’est un back » plaisante-t-il. Il veut prendre exemple sur le vétéran allemand pour effectuer son retour au plus vite dans le paddock. « Il y a certainement quelque chose à creuser de ce côté. Et c’est aussi une leçon pour moi. Je me connais évidemment mieux que quiconque ne me connaît, et je sais ce dont j’ai besoin ou ce que je ressens. Ce qui m’aidera. J’ai confiance qu’en m’éloignant une année, cela va me faire du bien » a reconnu Ricciardo dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Ils arrivent tous à revenir parce qu’ils en ont envie»