F1 : Rosberg s’attend au pire pour Schumacher

Arnaud De Kanel

La saison prochaine, Mick Schumacher ne sera plus un pilote de Formule 1 titulaire. En effet, l'Allemand a été évincé de chez Haas suite à ses mauvais résultats. Il a rebondi chez Mercedes où il sera le pilote réserve derrière Lewis Hamilton et George Russell dans l'optique de retrouver un baquet en 2024. Nico Rosberg n'est pas aussi confiant que lui à ce sujet.

Mick Schumacher regardera la F1 d'un peu plus loin l'année prochaine. Il n'a pas été conservé par Haas qui a décidé de le remplacer par le vétéran Nico Hulkenberg. Schumacher n'a pas mis toutes les chances de son côté puisqu'il a enchainé les mauvais résultats tandis que son coéquipier Kevin Magnussen a montré que la monoplace Haas en avait sous le capot pour accrocher des places d'honneur. Le pilote allemand a finalement signé en faveur de Mercedes, comme 3ème pilote, pour ne pas trop s'éloigner du paddock avec l'objectif de revenir en 2024. Pour Nico Rosberg, cette mission s'annonce très difficile.

«Sa carrière dans le monde des Grands Prix est désormais en pause»

« C’était super d’avoir Mick Schumacher sur la grille et intéressant de suivre ses performances dans la catégorie reine. Malheureusement, ça a été extrêmement difficile pour lui car il avait la pire voiture du plateau durant une certaine période. Il est donc difficile d’établir quels ont été ses points forts. Néanmoins, il faut comparer ses performances à celles de Kevin Magnussen. Il a manqué de constance et Magnussen répondait présent lorsque la voiture était capable de produire quelque chose. Mick n’a pas affiché ces pics de forme. Et malheureusement, sa carrière dans le monde des Grands Prix est désormais en pause » a souligné Nico Rosberg dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Il pourrait s’agir de la fin de sa carrière en Formule 1»