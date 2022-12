F1 : Sauvé par Mercedes, Schumacher veut imiter son père

La rédaction

Ce jeudi, Mercedes a annoncé l’arrivée de Mick Schumacher en tant que pilote réserve. 10 ans après le départ de son père, Michael, qui avait pris sa retraite en 2012, le fils intègre l’écurie allemande. Lors de sa première interview officielle, Mick Schumacher n’a pas pu cacher sa joie de rejoindre Mercedes et a notamment évoqué ses objectifs avec les Flèches d’Argent.

Après avoir été remercié par Haas à l’issue de la saison 2022, Mick Schumacher se retrouvait donc sans baquet pour 2023. Mais ce jeudi, le pilote allemand recevait une excellente nouvelle du côté de Mercedes, qu’il rejoindra donc en tant que réserviste. L’écurie allemande accueille donc un second Schumacher, puisque son père, Michael, avait piloté pour Mercedes entre 2010 et 2012. Lors de sa première interview officielle, Mick Schumacher n’a pas pu cacher de sa joie de rejoindre une équipe si importante pour lui.

«Je me suis toujours senti proche de Mercedes»

Dans des propos relayés par MotorSport , Mick Schumacher a avoué être très heureux de rejoindre Mercedes. Il précise notamment que c’est une chose très importante pour lui, 10 ans après le départ de son père de l’écurie allemande. « C’est génial, c’est une bonne nouvelle. Je me suis toujours senti proche de Mercedes, pas seulement par l’histoire avec ma famille, mais aussi par la relation que j’ai avec Toto. Je suis heureux d’en faire partie, ce n’est pas en tant que titulaire, mais je suis sûr que je contribuerai de manière tout aussi importante. C’est très important pour moi, mon père a fait partie de cette équipe de 2010 à 2012, et c’étaient les fondations de ce qu’est l’équipe aujourd’hui. J’espère pouvoir les aider à progresser, et contribuer à cela avec mes connaissances. »

«Je suis impatient»