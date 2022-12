Formule 1 : Mercedes, Ferrari... Enorme coup de tonnerre pour Schumacher

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le calvaire continue pour Mick Schumacher. Il y a quelques jours, le pilote allemand avait été remercié par l'écurie Haas, après deux ans de bons et loyaux services. Et ce jeudi, c'est au tour de l'académie de pilotes Ferrari de mettre un terme à sa collaboration avec Schumacher, qui devrait prendre la direction de Mercedes en tant que pilote de réserve.

Mick Schumacher espère marcher sur les traces de son père, Michael, en Formule 1. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour le jeune pilote allemand. Il y a quelques jours, Haas a annoncé son départ, après deux ans de collaboration. Recalé, Mick Schumacher se retrouve sans baquet pour la saison prochaine. Et voilà que ce jeudi, une autre mauvaise nouvelle arrive, cette-fois ci du côté de la Scuderia Ferrari.

Ferrari annonce le départ de Schumacher

Ce jeudi, la Scuderia Ferrari a annoncé la fin de sa collaboration avec le fils de Michael Schumacher. « La Scuderia Ferrari et Mick Schumacher ont mutuellement décidé de ne pas prolonger leur collaboration, après avoir travaillé ensemble pendant quatre ans avec Mick ayant fait partie de la Ferrari Driver Academy (...)La Scuderia Ferrari remercie Mick pour ces quatre années et les nombreux kilomètres parcourus ensemble et lui souhaite le meilleur pour l'avenir » peut-on lire dans le communiqué publié par l'écurie.

« Je suis convaincu que ma place est en F1 »

L'intersaison ne se déroule pas sous les meilleurs auspices pour Schumacher, qui ambitionne de retrouver une place de titulaire en Formule 1. « La seule chose que je peux dire c’est que je suis convaincu que ma place est en F1. Malheureusement il n’y en a que 20 et je dois attendre une nouvelle opportunité pour 2024. Comme je l’ai dit, pour moi personnellement, c’est la tendance. Elle était là, c’est ce qui compte. Vous avez pu voir cette amélioration constante tout au long de la saison et j’ai réalisé certaines des choses que je voulais réaliser, comme marquer des points » avait déclaré Schumacher il y a quelques jours.

