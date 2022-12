F1 : Carlos Sainz valide la révolution chez Ferrari

La rédaction

Pour la saison 2023, Ferrari a décidé de faire quelques changements, notamment avec le départ de Mattia Binotto, son directeur. Ce mardi, l’écurie italienne officialisait son remplacement qui n’est autre que Frédéric Vasseur. Au lendemain de sa nomination, il reçoit le soutien de Carlos Sainz, qu’il connaît très bien puisqu’il souhaitait le faire signer chez Renault lorsqu’il était à la tête de l’écurie française.

F1 : McLaren en remet une couche sur la polémique Red Bull https://t.co/dNy9MQFipg pic.twitter.com/TlbTt8Q6sZ — le10sport (@le10sport) December 14, 2022

«Nous espérons que ce changement sera pour le mieux»

Dans des propos relayés par MotorSport , Carlos Sainz est revenu sur l’arrivée de Frédéric Vasseur au poste de directeur chez Ferrari. Le pilote espagnol avoue notamment que la venue d’une nouvelle personne dans l’équipe peut donner une certaine motivation. « Nous espérons que ce changement sera pour le mieux. À chaque fois qu’une nouvelle personne arrive, il y a toujours une motivation supplémentaire et l’envie de faire un pas en avant. Nous devons maintenant lui laisser un peu de temps. »

«Je l’ai appelé hier et je sais qu’il fera du bon travail»

Carlos Sainz poursuit : « Ferrari est un géant comprenant entre 1200 et 1300 personnes. Il doit voir comment tout le monde travaille afin de savoir quels seront les changements nécessaires, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Je l’ai appelé hier et je sais qu’il fera du bon travail. »

«Je lui fais confiance»