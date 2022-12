F1 : Binotto, Vasseur... Après sa révolution, Ferrari a tranché pour son avenir

Hugo Chirossel

Ferrari a décidé d’effectuer quelques changements pour la saison prochaine. Le départ de Mattia Binotto a d’ores et déjà été acté, mais l’identité de son remplaçant n’était pas encore connue. Alors que son nom est évoqué depuis plusieurs semaines, la Scuderia vient d’officialiser l’arrivée de Frédéric Vasseur à partir de janvier 2023.

Malgré un très bon début de saison, Ferrari n’a pas tenu face à Red Bull et Max Verstappen. La faute notamment à plusieurs erreurs stratégiques tout au long de l’année, dont Mattia Binotto a fait les frais. Le départ de ce dernier, en poste depuis janvier 2019, a été acté à la fin de mois de novembre et c’est un Français qui va lui succéder. En effet, la Scuderia a officialisé ce mardi la nomination de Frédéric Vasseur à la tête de l’équipe, une première depuis Jean Todt, entre 1993 et 2007.

Scuderia Ferrari announces that Fred Vasseur will join Scuderia Ferrari on 9 January as Team Principal and General Manager.https://t.co/k6AheXT1Do pic.twitter.com/L882T0gHsl — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 13, 2022

« Ferrari a toujours représenté le sommet du monde de la course »

Alors qu’il dirigeait Alfa Romeo Racing depuis 2017, Frédéric Vasseur va prendre les rênes de Ferrari à partir de janvier 2023 « Je suis très heureux et honoré de prendre la direction de la Scuderia Ferrari en tant que Team Principal. Pour moi, qui suis un passionné de sport automobile depuis toujours, Ferrari a toujours représenté le sommet du monde de la course. Je suis impatient de travailler avec l'équipe talentueuse et passionnée de Maranello, d'honorer l'histoire et l'héritage de la Scuderia et d'obtenir des résultats pour nos fans du monde entier », a déclaré Frédéric Vasseur via un communiqué publié par la Scuderia.

« Il a su combiner ses forces techniques, grâce à son expérience d'ingénieur »