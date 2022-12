F1 : Après sa révolution, Ferrari reçoit un terrible message

La rédaction

Il y a quelques jours, Ferrari annonçait avoir accepté la demande de démission de Mattia Binotto. Un véritable coup dur pour l’écurie italienne qui voit partir un élément fort de la Scuderia. Nico Rosberg s’est d'ailleurs prononcé sur cette révolution du côté de Ferrari et prévoit une période très compliquée pour l’écurie italienne.

« Etre directeur d’une équipe de F1 est l’un des métiers les plus difficiles au monde »

Dans des propos rapportés par Nextgen-auto , Nico Rosberg a évoqué le départ de Mattia Binotto chez Ferrari. Selon le champion du monde 2016, cette annonce est une mauvaise décision de la part de l’écurie italienne. « Est-ce bien de changer ? Je ne sais pas. Mais ce dont je suis sûr, c’est que la continuité est précieuse en Formule 1. Mercedes et Red Bull n’ont pas changé la plupart de leurs personnes clés depuis dix ans. C’est ce qui manque à Ferrari. Etre directeur d’une équipe de F1 est l’un des métiers les plus difficiles au monde. »

« Ce sera dur pour Ferrari »