F1 : Cette incroyable révélation sur le départ de Pierre Gasly

En 2023, Pierre Gasly ne fera plus partie de l'écurie AlphaTauri. Le pilote français rejoindra Alpine à l’issue de la saison 2022. Franz Tost, le directeur de l’écurie italienne, est revenu sur l’ascension de Yuki Tsnunoa, mais a également fait une incroyable révélation concernant le départ de Pierre Gasly chez Alpine.

L’année 2023 sera synonyme de nombreux changements. Alors que Nyck de Vries pilotera pour AlphaTauri la saison prochaine, Pierre Gasly rejoint quant à lui Alpine. Franz Tost, le directeur de l’écurie italienne, est revenu sur la saison de son équipe, mais a également fait une incroyable révélation sur le départ du pilote français.

« Yuki Tsunoda s’est raisonnablement bien développé »

Dans des propos relayés par MotorSport , Franz Tost est revenu sur l’ascension fulgurante de Yuki Tsunoda. Il explique que le Japonais est devenu plus rapide que Pierre Gasly. Le directeur d’AlphaTauri a également évoqué le cas de Nyck De Vries, qui roulera pour l’écurie italienne en 2023. « Yuki Tsunoda s’est raisonnablement bien développé, il a été en mesure de s’améliorer et a été plus rapide que Pierre Gasly lors des dernières séances de qualifications de l’année. Sa marge de progression dépend uniquement de lui, mais je m’attends à ce qu’il soit fort en 2023. Quant à Nyck, ses essais et ses retours étaient très bons à Abu Dhabi, nous étions impressionnés. »

« Début septembre, il devenait évident que Gasly allait rejoindre Alpine »