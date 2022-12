F1 : Les vérités de Gasly sur ses tensions avec Ocon

Thibault Morlain

Désormais, Pierre Gasly est donc le coéquipier d'Esteban Ocon chez Alpine, ayant ainsi remplacé Fernando Alonso. Alors que les deux Français vont donc faire la paire à compter de 2023 au sein de l'écurie tricolore, cela n'a pas toujours été la bonne entente entre les deux compatriotes. Gasly est d'ailleurs revenu sur ces tensions, tout en annonçant la couleur pour son association avec Ocon chez Alpine.

Et voilà désormais Pierre Gasly comme un pilote Alpine. Un nouveau défi pour l'ancien d'AlphaTauri et Red Bull. A ce propos, le Français a d'ailleurs expliqué, rapporté par F1actu : « Alpine me connaît depuis des années, ils ont toujours montré de l’intérêt dans le passé. Ils me connaissent depuis avant mon arrivée en F1, j’ai donc toujours eu un lien avec le groupe Renault ». Maintenant chez Alpine, Gasly va donc faire la paire avec Esteban Ocon et cela n'a pas manqué de faire parler étant donné la relation entre les deux Français qui n'a pas tout le temps était bonne par le passé.

« Ce n’est pas un secret que nous avons eu des hauts et des bas »

Ainsi, dans la suite de son intervention, Pierre Gasly s'est confié sur sa relation et ses tensions avec Esteban Ocon, qu'il connait depuis de nombreuses maintenant. Le nouveau pilote Alpine a alors expliqué : « C’est le gars que je connais dans le Paddock depuis le plus longtemps. Nous nous sommes rencontrés à l’âge de six ans, il y a 20 ans, et nous avons une longue histoire. Ce n’est pas un secret que nous avons eu des hauts et des bas, mais je pense que nous sommes beaucoup plus âgés aujourd’hui qu’à l’époque ».

« L’occasion de laisser le passé derrière nous et d’être dans un environnement sain »