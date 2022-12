F1 : Clash entre Gasly et Ocon ? Alpine hausse déjà le ton

La rédaction

Lors de cette saison 2023, Alpine associera Esteban Ocon avec Pierre Gasly. Un choix risqué pour l’écurie française. Alors qu'il y a pu avoir quelques frictions au sein de certains duos au cours des derniers mois dans le paddock, Laurent Rossi, le directeur d’Alpine, a voulu anticiper les choses et lancer un avertissement à ses deux pilotes.

Dans quelques mois débutera la nouvelle saison de Formule 1. Alors que cette dernière s’est terminée sous haute tension du côté de Red Bull entre Max Verstappen et Sergio Pérez, ou encore chez Aston Martin entre Lance Stroll et Sebastian Vettel, Laurent Rossi, le directeur d’Alpine, a voulu prendre les choses en mains pour ses deux pilotes.

F1 : Leclerc envoie un énorme message à Verstappen pour 2023 https://t.co/uUDfGGQwfd pic.twitter.com/qajl6K2Rfg — le10sport (@le10sport) December 3, 2022

« Si des problèmes arrivent, ce seront eux les perdants »

Lors d’un entretien accordé à l’Équipe , Laurent Rossi a évoqué le futur duo Pierre Gasly - Esteban Ocon. Le directeur d’Alpine précise notamment que les deux pilotes peuvent prouver qu’ils sont de vrais leaders suivant leurs réactions. « C'est du sport de haut niveau et, dans l'excitation du moment, il y aura des réactions. Si des problèmes arrivent, ce seront eux les perdants parce que tout le monde s'y attend et beaucoup pensent que ce sont de grands enfants. Là, ils peuvent montrer qu'ils se sont transformés en leaders matures. »

« Il n'y aura aucune hiérarchie pour démarrer la saison »