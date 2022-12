F1 : AlphaTauri, Alpine… Pierre Gasly s’enflamme et annonce du lourd pour 2023

Hugo Chirossel

L’année prochaine, Pierre Gasly quittera AlphaTauri pour rejoindre Alpine, afin de remplacer Fernando Alonso aux côtés d’Esteban Ocon. Après une saison compliquée au volant d’une voiture peu compétitive, le Français a hâte de faire ses débuts avec l’écurie française en Formule 1. Il a même d’énormes ambitions en vue de 2023.

Après cinq ans passés au sein de la firme Red Bull en Formule 1, Pierre Gasly va changer d’environnement la saison prochaine. Avec Esteban Ocon, il formera un duo 100% français chez Alpine. Une écurie bien plus ambitieuse et compétitive qu’AlphaTauri, et ce n’est pas pour lui déplaire.

Une saison compliquée pour Gasly

« Je ne vais pas mentir, j’ai eu une année beaucoup plus agréable en 2021 qu’en 2022. C’était juste à cause du fait que je n’avais pas la compétitivité et la vitesse pour vraiment montrer beaucoup de choses », a-t-il confié au sujet de la saison écoulée, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Bien sûr, les gens regardent ce qui se passe au sommet. Je pense que certains diront qu’ils ne font pas attention après la deuxième place, ou peut-être après la huitième place, alors vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe à l’arrière . »

« Une chance de faire quelque chose d’incroyable »

Désormais, Pierre Gasly a les yeux rivés sur l’année prochaine avec Alpine : « Je pense que cette équipe est un nouveau départ pour moi et une chance de faire quelque chose d’incroyable ensemble. Ils ont connu leur meilleure saison jusqu’à présent depuis leur retour. Je pense qu’ils sont sur une bonne voie et s’améliorent chaque saison. Après ce qu’ils ont montré toute la saison, je suis définitivement confiant que ce que nous pouvons réaliser ensemble l’année prochaine sera très impressionnant. Je suis prêt pour cela . »

« Le potentiel est là pour des résultats fantastiques »