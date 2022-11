Formule 1 : Pierre Gasly est en plein rêve

Arnaud De Kanel

Le paddock de Formule 1 a été bouleversé cette saison. Six grands changements sont notables mais un requiert particulièrement l'attention dans l'hexagone. Avec le départ de Fernando Alonso, Alpine a fait le choix de recruter Pierre Gasly. Et afin de préparer au mieux la saison 2023, il a déjà effectué ses premiers tests avec l'écurie française.

Pierre Gasly a quitté la firme Red Bull pour revenir en France, chez Alpine, afin de compenser le départ de Fernando Alonso. Un nouveau départ pour le Normand qui retrouvera son ancien ami de karting Esteban Ocon. Déjà rivé sur 2023, Gasly a rencontré les équipes d'ingénieurs et a piloté sa nouvelle monoplace. Il ne cache pas son bonheur.

«Je suis très content, et même positivement surpris»

A l'approche d'une nouvelle saison en F1, Pierre Gasly a découvert le nouvel univers dans lequel il sera plongé. Simple moyen de flatter sa nouvelle équipe ou réelle impression, le tricolore fut agréablement surpris. « Je suis très content, et même positivement surpris. Tout est venu assez facilement. Je suis arrivé très ouvert d’esprit dans cette journée car c’est la première fois que je change d’environnement totalement, avec une nouvelle voiture à appréhender. Tout m’a paru différent au début, la direction, le ressenti, la longueur et la rigidité de la pédale d’accélérateur… On a réussi à compléter tout ce que l’on souhaitait, je me suis senti confortable dans la voiture et je comprends clairement pourquoi ils ont terminé 4e du championnat » avouait Gasly après sa première journée chez Alpine.

Gasly a l'aise avec l'Alpine