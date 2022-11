F1 : Révolution actée chez Ferrari, une décision fracassante est prise

Hugo Chirossel

Deuxième au championnat constructeur et au classement des pilotes, le bilan de la saison de Ferrari est plutôt bon. Pourtant, la Scuderia ne peut s’empêcher d’avoir des regrets, notamment après avoir vu les débuts de Charles Leclerc. Évoqué depuis quelques jours, l’écurie italienne vient d’officialiser le départ de Mattia Binotto.

C’était attendu, mais c’est désormais officiel : Mattia Binotto n’est plus à la tête de Ferrari. Depuis quelques jours, la presse italienne affirmait que le Suisse était en train de négocier son départ. Il aura finalement fallu attendre ce mardi 29 novembre pour qu’il soit acté, Ferrari a annoncé qu’elle avait « accepté la démission de Mattia Binotto, qui quittera son rôle de Team Principal de la Scuderia Ferrari le 31 décembre . »

« J'ai décidé de mettre fin à ma collaboration avec Ferrari »

Le principal concerné a réagi à cette nouvelle, dans un communiqué publié par l’écurie italienne : « Avec le regret que cela implique, j'ai décidé de mettre fin à ma collaboration avec Ferrari. Je quitte une entreprise que j'aime, dont je fais partie depuis 28 ans, avec la sérénité que procure la conviction d'avoir tout mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Je quitte une équipe unie et en pleine croissance. Une équipe forte, prête, j'en suis sûr, à atteindre les objectifs les plus élevés, à laquelle je souhaite le meilleur pour l'avenir. Je crois qu'il est juste de faire ce pas, même si cette décision a été difficile à prendre pour moi. Je remercie toutes les personnes du management sportif qui ont partagé avec moi ce chemin, fait de difficultés mais aussi de grandes satisfactions », a confié Mattia Binotto.

« Grâce à cela, nous sommes en position de force pour renouveler notre engagement »