F1 : Révolution attendue chez Ferrari, Carlos Sainz lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Deuxième au championnat constructeur et second au classement des pilotes, Ferrari n’est pas totalement satisfait de sa saison en Formule 1. Ces derniers jours, l’avenir de Mattia Binotto à la tête de l’écurie est fortement remis en question. Interrogé au sujet de la situation de son équipe, Carlos Sainz a tenu à rappeler qu’il fallait du temps pour ramener la Scuderia au sommet.

Du mouvement est attendu chez Ferrari lors de cette intersaison. Si Charles Leclerc et Carlos Sainz seront bien là la saison prochaine, cela risque de ne pas être le cas pour Mattia Binotto. Ce dernier pourrait quitter la Scuderia très bientôt, la Gazzetta dello Sport indiquait même vendredi que le patron de l’écurie italienne serait en train de négocier son départ. Il ferait ainsi les frais des nombreuses erreurs commises cette saison qui ont, en partie, éloigné Ferrari de la lutte pour le titre de champion du monde.

« Rome ne s’est pas faite en un jour »

Interrogé par Sky Sports sur la situation de la Scuderia, Carlos Sainz n’a pas voulu se « lancer dans ce que je préfère (ou ce que) je ne préfère pas ». En revanche, le pilote espagnol a tenu à rappeler que « par expérience, Rome ne s’est pas faite en un jour, et il faut tenir compte d’où nous venons (...) Si vous regardez les progrès que nous avons fait en tant qu'équipe au cours de ces deux dernières saisons, c'est énorme, et l'équipe travaille bien. Nous sommes très critiques envers nous-mêmes en privé. Probablement qu'en ce qui concerne l'opinion publique, nous protégeons chaque individu de l'équipe et nous avons cette fameuse culture de l'absence de reproches, où nous voulons, évidemment, protéger tout le monde . »

« Nous avons fait beaucoup d'erreurs cette année »

Carlos Sainz a poursuivi : « Nous faisons, je pense, un excellent travail à ce niveau, mais il est vrai que nous avons fait beaucoup d'erreurs cette année et que nous voulons être une meilleure équipe. Mais comme je l'ai dit, cela ne se fait pas d'une année à l'autre et nous devons continuer à nous améliorer. Je pense que (pendant) la deuxième moitié de la saison, nous avons été un peu meilleurs dans tous les domaines. Nous ne nous sommes juste pas assez développés . »

