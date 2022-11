F1 : En guerre avec Alonso, Ocon règle ses comptes

La rédaction

La fin de la collaboration entre Fernando Alonso et Esteban Ocon chez Alpine aura été très tendue. En froid depuis le Grand Prix du Brésil suite à leur accrochage, l’Espagnol s’était d’ailleurs exprimé devant la presse à ce sujet. Un acte qui n’avait pas plu au Français. Ce dernier s'est prononcé sur sa relation complexe avec Alonso tout en lui rendant hommage.

Fernando Alonso et Esteban Ocon ne se sont pas quittés de la meilleure des manières. En froid depuis le Grand Prix du Brésil suite à un accrochage entre les deux pilotes, l’Espagnol avait réagi devant la presse sur cet incident. Chose qui n’est pas passée auprès du Français. Ce dernier a d’ailleurs voulu régler ses comptes après le départ d’Alonso.

« Je préfère quand ça reste en privé et qu’on s’explique d’homme à homme, lui ne l’a pas fait »

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Esteban Ocon est revenu sur les propos de Fernando Alonso sortis dans la presse concernant leur accrochage lors du Grand Prix du Brésil. Il n’a d’ailleurs pas cacher sa déception envers l’Espagnol. Le Français avoue qu’il aurait préféré que cela reste en privé. « Oui c’est sûr que j’ai été déçu par ses propos qui sont sortis dans la presse qu’en interne. En interne, on n’a pas vraiment eu de discussion à propos de tout ça, on a eu des discussions avec Laurent [Rossi]. Mais je préfère quand ça reste en privé et qu’on s’explique d’homme à homme, lui ne l’a pas fait, c’est sorti dans la presse. Comme je l’ai dit, je garderai toujours le respect que j’ai pour lui. J’ai été déçu, certes, mais je respecte ce qu’il a fait en piste, ses titres et la motivation qu’il a, à cet âge. » Esteban Ocon a d’ailleurs reconnu qu'il valait mieux que Fernando Alonso quitte Alpine pour rejoindre Aston Martin : « Je pense que c’est bien qu’il parte chez Aston Martin et qu’on fasse notre bout de chemin comme on doit le faire. »

« C’est une satisfaction de finir devant Fernando sur cette fin d’année »

Malgré les tensions entre les deux pilotes, Esteban Ocon dresse tout de même un bilan positif avec Fernando Alonso. Il ne cache pas notamment sa satisfaction d’avoir réussi à terminer devant lui à la fin de cette saison. « Oui c’est une satisfaction de finir devant Fernando sur cette fin d’année. Je pense qu’on peut regarder ces deux dernières années en étant fiers de ce qu’on a accompli pour la marque. On a été proches pendant ces deux ans, certes on s’est touchés au Brésil mais en partant proches sur plus de 40 courses en deux ans, c’est quand même super propre, les batailles qu’on a eues. C’est quelque chose de travailler avec une légende comme lui et un double champion du monde. C’est une belle satisfaction pour moi de terminer devant lui. Il m’a fait progresser car on apprend toujours d’un coéquipier, on apprend de la manière dont un nouveau coéquipier travaille, et j’espère que lui aussi a appris de moi, ça ne va pas que dans un sens. »

« J’espère qu’on continuera à se battre en piste »