F1 : Red Bull, Pérez… Verstappen sort du silence et lâche ses vérités

Sacré champion du monde pour la deuxième fois consécutive, Max Verstappen a énormément fait parler de lui lors de la fin de saison de Formule 1. Dans le dernier tour du Grand Prix du Brésil, le Néerlandais a refusé de laisser sa position à Sergio Pérez, qui était à la lutte avec Charles Leclerc pour la deuxième place du championnat des pilotes. S’il ne donne pas les raisons exactes de ce refus, il affirme en revanche avoir l’esprit d’équipe, contrairement à ce que ses actes à Interlagos ont pu laisser penser.

Max Verstappen était au cœur des débats, en cette fin de saison de Formule 1. Dans le dernier tour du Grand Prix du Brésil, son équipe lui avait demandé de laisser sa position à Sergio Pérez, juste derrière lui et qui avait besoin de points dans son duel avec Charles Leclerc. Mais le Néerlandais a ignoré les consignes qui lui ont été données. Un choix assumé et dont il ne souhaite pas donner les raisons. « Je pense que si je le faisais, ils ne comprendraient toujours pas. Les gens ne comprennent pas non plus ce qui se passe en coulisses tout au long de la saison », a-t-il confié dans un entretien accordé à Viaplay .

«Les gens pensent que je n'ai pas l'esprit d'équipe, alors que je suis toujours très ouvert»

Max Verstappen a poursuivi : « Curieusement, les gens pensent que je n'ai pas l'esprit d'équipe, alors que je suis toujours très ouvert. Les gens ne le voient pas mais, pendant une saison, tout le monde travaille sur son propre setup. Avec Gianpiero Lambiase (son ingénieur de course) et les autres, on est généralement plutôt bons pour trouver la bonne direction. En général, c'est aussi adopté de l'autre côté (du garage). On ne raconte jamais ces choses-là, naturellement, et elles n'ont pas à l'être. Toutes ces choses pèsent dans le lien avec l'équipe. Au bout du compte, on doit être les meilleurs en tant qu'équipe et les deux voitures doivent être bonnes. Je ne garde jamais rien pour moi. Je suis très ouvert dans ce que l'on fait et pour essayer des choses. D'une certaine manière, les gens ne le comprennent pas, mais bien sûr que c'est possible. C'est comme ça . »

«S'ils touchent à ma famille, alors c'est un problème»