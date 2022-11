F1 : Verstappen, Ricciardo… Coup de tonnerre pour l’avenir de Pérez ?

Hugo Chirossel

Après deux ans, Daniel Ricciardo a vécu son dernier Grand Prix avec McLaren le week-end dernier à Abu Dhabi. L’Australien sera remplacé par son compatriote Oscar Piastri en 2023 et va retourner chez Red Bull en tant que pilote réserviste pour la saison prochaine. Mais après les tensions récentes entre Sergio Pérez et Max Verstappen, Damon Hill et Ralf Schumacher estiment que Daniel Ricciardo pourrait prendre la place du Mexicain.

La grille de départ de la Formule 1 va énormément changer la saison prochaine. Daniel Ricciardo sera notamment un des grands perdants, remplacé par Oscar Piastri chez McLaren. Mais l’Australien n’a pas tardé à rebondir, puisque Red Bull a officialisé mercredi son retour au sein de l’écurie, en tant que réserviste. La fin d’année a été plutôt tendue chez l’équipe dirigée par Christian Horner, notamment du fait de la relation entre Max Verstappen et Sergio Pérez.

F1 : Sifflé, Max Verstappen reçoit un énorme soutien https://t.co/W4KRWhAljQ pic.twitter.com/YUgtIonmq5 — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

«Daniel Ricciardo pourrait être en première position»

Dans ces conditions, Damon Hill estime qu'il ne serait pas impossible de voir Daniel Ricciardo remplacer le Mexicain en tant que pilote titulaire. « Ça pourrait être assez intéressant quand on connait les problèmes qui existent apparemment entre Max et Sergio. S’il devait se passer quelque chose, Daniel Ricciardo pourrait être en première position. C’est sa maison et il doit beaucoup à Red Bull, il sera donc très désireux de piloter pour l’équipe. Pourrait-il s’agir du retour du fils prodigue ? Il pourrait se retrouver en position de revenir après avoir beaucoup appris ailleurs. Il se peut très bien que vous vous amélioriez en revenant là où vous avez commencé après avoir été ailleurs », a déclaré le champion du monde 1996, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Je ne suis pas sûr à 100% que Perez sera encore le coéquipier de Verstappen»