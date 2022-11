Formule 1 : De retour chez Red Bull, Ricciardo s’enflamme

Thibault Morlain

Remplacé par Oscar Piastri chez McLaren, Daniel Ricciardo n’a pas réussi à trouver de baquet pour la saison 2023 de Formule 1. Alors qu’il était envisagé que l’Australien prenne une année sabbatique, cela ne sera finalement pas le cas. L’annonce est tombée ce mercredi, Ricciardo a été nommé comme troisième pilote chez Red Bull. De quoi ravir tout le monde…

La grille de départ de la saison 2023 de Formule 1 va connaitre plusieurs changements. Et Daniel Ricciardo est l’un des grands perdants de ces différents mouvements. Pas conservé par McLaren, l’Australien n’a trouvé aucun baquet pour la saison à venir. L’avenir de Ricciardo était alors plus incertain que jamais. L’une des options était toutefois qu’il devienne 3ème pilote dans une écurie. Alors qu’une arrivée chez Mercedes était évoquée, c’est finalement Red Bull qui l’a engagé. Daniel Ricciardo fait son grand retour dans son ancienne écurie. De quoi lui donner le sourire, de même qu’à Christian Horner.

« Je suis vraiment excité de revenir dans la maison Red Bull »

La nouvelle est tombée ce mercredi, Daniel Ricciardo fait donc son retour chez Red Bull, où il sera 3ème pilote derrière Max Verstappen et Sergio Pérez. Pour les médias de l’écurie, l’Australien a alors confié : « Mon sourire dit tout, je suis vraiment excité de revenir dans la maison Red Bull Racing comme 3ème pilote en 2023. J’ai déjà de nombreux bons souvenirs de mon passage ici, mais l’accueil de Christian Horner, d’Helmut Marko et de toute l’équipe est quelque chose dont je suis sincèrement reconnaissant. Pour moi, personnellement, la capacité de contribuer et d’être entouré par la meilleure équipe en F1 est extrêmement attrayante, tout en me donnant aussi du temps pour me recharger et me recentrer. J’ai hâte d’être avec l’équipe et de participer à des travaux dans le simulateur, à des séances d’essais et à des activités commerciales ».

« Nous sommes très heureux de travailler de nouveau avec Daniel »