F1 : Alonso est débarrassé d’Ocon… mais ça va être encore pire !

Arnaud De Kanel

L'entente n'était plus au beau fixe entre Esteban Ocon et Fernando Alonso. Leur fort caractère aura eu raison de leur relation entre coéquipier. Heureusement, ce sera terminé la saison prochaine car Fernando Alonso rejoindra Aston Martin où il retrouvera Lance Stroll. Souvent pointé du doigt, le Canadien risque d'agacer l'Espagnol.

L'histoire entre Alpine et Fernando Alonso est terminée depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi. Cela marque également la rupture de la relation entre Esteban Ocon et l'Espagnol. Comme souvent, les deux pilotes sont devenus rivaux, oubliant qu'ils étaient avant tout coéquipiers. Soulagé d'en avoir terminé avec Alpine et également Ocon, Alonso retrouvera Lance Stroll chez Aston Martin. Mais au vu du passif du Canadien, il risque de le regretter...

Ca a déjà chauffé entre Stroll et Alonso

Fernando Alonso était furieux après la course sprint à Interlagos où il s'était accroché avec son coéquipier Esteban Ocon. Chez Aston Martin, il sera gâté avec Lance Stroll. Le Canadien et l'Espagnol se sont accrochés dernièrement, au Grand Prix d'Austin après une erreur manifeste de Stroll. Diplomate et conscient qu'il ne fallait pas critiquer son futur coéquipier mais également le fils de son futur employeur, Alonso avait tempéré. Or, Stroll n'en était pas à son coup d'essai. Comme Ocon et Alonso, il s'était accroché avec son coéquipier lors de la course Sprint du Brésil. Lors du Grand Prix de France, la défense du Canadien avait énervé Sebastian Vettel. En 2021, il était passé proche d'un nouvel accrochage avec Sebastian Vettel en Russie. Décidemment dans tous les mauvais coups, le Canadien avait eu un accident avec son homologue Nicholas Latifi en Australie en début de saison. De plus, il n'est pas connu pour être le pilote le plus sympathique du paddock. Très discret, Stroll a tendance à agacer. De mauvais augure pour Fernando Alonso.

DRAPEAU ROUGE 🟥Incident et Crash Stroll / Latifi ! Pilotes OK.#AusGP #AustralianGP 🇦🇺▶️ https://t.co/7plkVVV12v pic.twitter.com/eBrt02guHB — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) April 9, 2022

Alonso heureux malgré tout