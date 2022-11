F1 : Lewis Hamilton est attendu au tournant en 2023

Pierrick Levallet

En 2022, Lewis Hamilton n'a pas été en mesure de concurrencer Red Bull et Ferrari notamment à cause de son calvaire en début de saison. Mais les problèmes semblent désormais derrière Mercedes. Ainsi, le septuple champion du monde est particulièrement attendu pour 2023. Après une année frustrante, Lewis Hamilton est sans doute remonté à bloc.

Rien ne s’est passé comme prévu pour Lewis Hamilton cette année. Longtemps ennuyé par le marsouinage en début de saison, le Britannique n’a rien pu faire pour concurrencer Charles Leclerc, Sergio Pérez et Max Verstappen. Mercedes a totalement manqué sa transition après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, ce qui a coûté très cher à Lewis Hamilton. Malgré tout, le septuple champion du monde est très attendu pour 2023.

F1 : George Russell prévient clairement Lewis Hamilton pour 2023 https://t.co/c0SkIdHfEP pic.twitter.com/l6RosLeE9j — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

«En 2023, nous allons voir le meilleur Lewis qui soit»

Dans des propos rapportés par NextGen-Auto , Jacques Villeneuve a annoncé la couleur pour Lewis Hamilton la saison prochaine. « L’année prochaine, j’attends beaucoup de Lewis Hamilton, nous allons voir le meilleur Lewis qui soit. Il a terminé la saison sans pole position ni victoire. Cela lui aura fait quelque chose, je pense. Et puis les choses vont commencer à devenir intéressantes car Mercedes a été capable de progresser. Nous l’avons vu au Brésil » a expliqué l’ancien pilote de F1.

