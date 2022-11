F1 : Après son calvaire, Mercedes s’enflamme totalement pour Hamilton

Pierrick Levallet

Cette année, Lewis Hamilton a sans doute connu la pire saison de sa carrière. N'ayant pas remporté la moindre victoire, le Britannique n'a rien pu faire avec sa Mercedes beaucoup moins performante que les Red Bull et les Ferrari. Malgré tout, Toto Wolff est stupéfait par les performances de Lewis Hamilton, et n'a pas manqué de saluer son attitude.

Cette saison a été un véritable calvaire pour Mercedes. L’écurie allemande s’est manquée sur sa transition avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Résultat, les Flèches d’Argent se sont retrouvées nettement moins compétitives que ces dernières années. Lewis Hamilton a été écarté de la course au titre très rapidement. Mais malgré tout, Toto Wolff reconnaît l’échec de Mercedes pour la saison du pilote de 37 ans.

F1 : L’énorme soulagement d’Hamilton après Abu Dhabi https://t.co/IQvUZWsZvf pic.twitter.com/90xBLMjjpM — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

«Lewis a été vraiment, vraiment très bon cette année»

« Lewis a été vraiment, vraiment très bon cette année. On s’attendrait à ce qu’un champion du monde qui s’est vu retirer le titre au dernier moment en 2021 revienne et essaie juste d’écraser tout le monde. Mais nous ne lui avons pas donné une voiture assez bonne pour faire ça. Il nous a parfois étonné avec son niveau d’énergie, quand il passait des heures dans la salle de briefing avec les ingénieurs et même les jours où c’était difficile pour lui il a motivé tout le monde » explique le patron de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je suis heureux aussi parce que son partenariat avec George a été vraiment bon»

Toto Wolff s’est ensuite montré ravi par l’association avec George Russell, tandis qu’il estime que la saison blanche de Lewis Hamilton semble ne pas avoir vraiment d’importance aux yeux du pilote : « Ce record de victoires obtenues chaque année était particulier mais je ne pense pas que cela compte beaucoup pour lui. Il s’agissait plutôt de mettre la voiture et les ingénieurs sur la bonne voie pour la saison prochaine et c’est sa réussite, avec George. Je suis heureux aussi parce que son partenariat avec George a été vraiment bon, ils ont développé ensemble la voiture. »

«Je peux juste dire qu’il a été exceptionnel»