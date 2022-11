F1 : L’énorme soulagement d’Hamilton après Abu Dhabi

Pierrick Levallet

Cette année, Lewis Hamilton a connu une saison particulièrement délicate chez Mercedes. Le Britannique n'a rien pu faire avec l'écurie allemande pour concurrencer Red Bull et Ferrari. En début de saison, le septuple champion du monde a même vécu un calvaire. De ce fait, Lewis Hamilton s'avoue soulagé de voir cette année enfin se terminer.

Cette saison n’a pas été de tout repos pour Lewis Hamilton. Mercedes a semblé en difficulté toute l’année avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Début 2022, le septuple champion du monde a connu un véritable calvaire avec le marsouinage. Si l’écurie allemande n’a fait que progresser tout au long de la saison, cela n’a pas été suffisant pour concurrencer Red Bull et Ferrari. Résultat, Lewis Hamilton n’a pas remporté la moindre course et a signé la première saison blanche de sa carrière en F1.

«Je suis donc content que ce soit fini»

Malgré tout, Lewis Hamilton s’estime heureux de voir enfin cette saison 2022 se terminer après la victoire de Max Verstappen à Abu Dhabi ce dimanche. « Je suis très heureux que [la saison 2022] soit terminée. Ma première victoire ? J'ai toujours cru, jusqu'à la dernière course, qu'il y avait potentiellement une chance. Je pense qu'il est important de garder espoir et de continuer à travailler. J'ai tout donné. En fin de compte, la dernière course résume toute l'année. Je suis donc content que ce soit fini » explique le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.com .

Les yeux rivés sur 2023 désormais

Désormais, Lewis Hamilton a les yeux rivés sur 2023. Après une saison compliquée, le Britannique est déterminé à aller se battre à nouveau avec Max Verstappen pour aller chercher son huitième titre de champion du monde. Reste maintenant à voir si Mercedes aura retenu les enseignements de cette année 2022 pour ne pas reproduire les mêmes erreurs l’année prochaine.