F1 : Le bel hommage d’Hamilton pour Vettel avant sa retraite

Le Grand Prix d’Abu Dhabi de ce dimanche sonnera le glas de la riche carrière de Sebastian Vettel en Formule 1. Champion du monde à quatre reprises, Vettel a reçu un hommage d’un de ses plus grands rivaux, si ce n’est le plus grand, en la personne de Lewis Hamilton dans le cadre du jubilé de l’Allemand.

Sebastian Vettel et Lewis Hamilton se sont battus pendant un gros moment de leurs carrières respectives pour le titre de champion du monde de Formule 1 et ont tous deux réussis. En effet, Vettel a été sacré à quatre reprises consécutives de 2010 à 2014 avec Red Bull lorsque Lewis Hamilton en a remporté 6 avec Mercedes et un avec McLaren. Néanmoins, les anciens rivaux auraient pu défendre les mêmes couleurs chez Mercedes alors que la retraite de Vettel débutera après le Grand Prix d’Abu Dhabi ce dimanche 20 novembre

«Ça aurait été un grand défi, et je pense que je l'aurais apprécié»

Courir avec Lewis Hamilton chez Mercedes ? Sebastien Vettel aurait pu vivre cette expérience au moment de la moitié de son aventure chez Ferrari (2015-2020). « Ça aurait été un grand défi, et je pense que je l'aurais apprécié, mais ce n'était pas notre destin. Comme je l'ai dit, ma priorité était de gagner avec Ferrari, c'était mon objectif. Je ne voulais pas changer d'équipe et gagner avec Mercedes, si vous voyez ce que je veux dire. ». Voici le message que l’Allemand et quadruple champion du monde avait tenu dernièrement. Alors que pour remettre les choses dans leur contexte, les deux pilotes n’étaient pas au meilleur de leur relation à ce moment précis, ayant été les protagonistes d’un bel accident lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan de 2017.

«Il était un peu une nuisance à l'époque !»