F1 : Abu Dhabi, polémique... Hamilton met les choses au clair

Pierrick Levallet

La saison dernière, le Grand Prix d'Abu Dhabi avait eu un scénario totalement renversant. Alors que Lewis Hamilton filait droit vers la victoire et un huitième sacre mondial, une décision controversée a permis à Max Verstappen de s'imposer. Une énorme polémique s'en est suivie. Mais cet épisode appartient au passé pour Lewis Hamilton.

Ce dimanche, Lewis Hamilton prendra part à son 200e Grand Prix chez Mercedes. Jamais un pilote n’a participé à autant de courses au sein d’une même écurie. Mais cette dernière se déroulera sur une piste qui va rappeler d’affreux souvenirs au Britannique. Comme en 2021, le Grand Prix d’Abu Dhabi vient clôturer cette saison de F1. L’année dernière, Lewis Hamilton avait vu son huitième titre de champion du monde lui filer entre les doigts. Dominant Max Verstappen, le septuple champion du monde était tout proche de la victoire. Mais le crash de Nicholas Latifi et une décision controversée ont finalement permis à Max Verstappen de s’imposer, au grand désarroi de Lewis Hamilton. Une énorme polémique s’en est suivie. Mais cela appartient au passé d’après Lewis Hamilton.

F1 : Hamilton, polémique... Verstappen en remet une couche sur son sacre https://t.co/uLT9WzZKsr pic.twitter.com/FipbVuexFK — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

«Abu Dhabi 2021 ? Je ne regarde pas dans le passé»

« Abu Dhabi 2021 ? Je n’y pense pas vraiment, donc je n’ai pas vraiment de pensées à vous livrer sur la dernière course disputée ici. J’ai eu aussi beaucoup de bonnes expériences sur ce circuit au cours des années précédentes. Est-ce que j’ai regardé les derniers tours du GP après coup ? Je ne regarde pas dans le passé et je n’essaie pas de penser à ce que j’aurais pu faire de mieux nécessairement, donc à cet égard, non » a lâché le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Est-ce que cet échec a laissé des traces ? Au début peut-être»