F1 : Verstappen reçoit un énorme soutien après le GP du Brésil

Le week-end dernier lors du Grand Prix du Brésil, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont eu un accrochage. Alors que les commissaires de la course ont décidé de sanctionné le pilote Red Bull, le Néerlandais a tout de même reçu le soutien de Mika Häkkinen. Selon le Finlandais, l’accident aurait dû être considéré comme un incident de course.

Le Grand Prix du Brésil aura été mouvementé pour Lewis Hamilton et Max Verstappen. Alors que les deux pilotes ont eu un accrochage durant la course, le Britannique avait réussi à remonter pour finir en deuxième position, tandis que le Néerlandais était obligé de repasser au stand pour changer son aileron avant. Le pilote Red Bull a également été sanctionné par les commissaires de la course. Mika Häkkinen a tenu à défendre Verstappen suite à cette décision.

« Cet accrochage ressemblait plus à un incident de course »

Mika Häkkinen est notamment revenu, rapporté par Motorsport , sur la collision entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Alors que c’est le Néerlandais qui a reçu une sanction, le Finlandais estime que cet accrochage ressemblait plus à un incident de course. « La collision entre Max et Lewis ressemblait d’abord à un incident de course, mais les commissaires jugeaient que c’était la faute de Max et lui infligeaient une pénalité de 5 secondes. J’ai trouvé cela sévère car au virage 1 Max était devant, Lewis est resté au large au virage 2 et était devant au moment de prendre la corde. Aucun pilote ne souhaite se crasher, surtout si la victoire est en jeu. Max aurait pu lever le pied, mais nous parlons d’une fraction de seconde pour prendre une décision. »

« Deux points ressortent de cet accident »