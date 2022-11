F1 : Red Bull, Pérez… En pleine polémique, le clan Verstappen en rajoute une couche

La rédaction

La tension est palpable chez Red Bull en cette fin de saison de Formule 1. À la lutte avec Charles Leclerc pour la deuxième place au championnat des pilotes, Sergio Pérez n’a pas pu compter sur le soutien de Max Verstappen pour y parvenir le week-end dernier, lors du Grand Prix du Brésil. Le Néerlandais a refusé de lui laisser sa position et lui reprocherait un incident survenu à Monaco en mai dernier. Si Red Bull tente de calmer la situation, la mère du double champion du monde en a remis une couche sur les réseaux sociaux.

Max Verstappen sacré pour une deuxième fois consécutive et le championnat constructeur en poche, Red Bull a déjà rempli tous ses objectifs. La mission de cette fin de saison est désormais de permettre à Sergio Pérez de finir deuxième au classement des pilotes. Pour cela, il faudra finir devant Charles Leclerc le week-end prochain lors de la dernière course de la saison à Abu Dhabi, les deux hommes étant à égalité avec 290 points. Le Mexicain aurait pu conserver sa légère avance, si Max Verstappen s’était montré plus coopératif.

Formule 1 : Avant Verstappen, ces consignes qui ont fait scandale en F1 https://t.co/zrcXvk0JWj pic.twitter.com/5EuL3oIiac — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

Verstappen refuse de laisser passer Pérez

Mais dans le dernier tour du GP du Brésil, le Néerlandais, qui a fini juste devant son coéquipier, a refusé de lui laisser sa position. Une décision surprenante, quand on sait le rôle qu’a joué Sergio Pérez dans les titres de Max Verstappen. Pour justifier cela, il faudrait remonter au Grand Prix de Monaco au mois de mai dernier. En effet, Super Max n’aurait digéré le drapeau rouge provoqué par Checo en qualification, le privant ainsi d’une possible pole position. Depuis les événements survenus à Interlagos, Christian Horner essaye de calmer la situation, mais la mère de Max Verstappen a apparemment décidé d’en rajouter une couche.

La mère de Verstappen s'en mêle

Sur Instagram , elle a posté un commentaire, supprimé depuis, où elle a écrit « et puis le soir, tromper sa femme », en faisant référence à Sergio Pérez, rapporte RMC Sport . Après sa victoire à Monaco, le Mexicain avait dû éteindre un début de polémique. Sur des vidéos, on avait pu le voir en compagnie de plusieurs femmes, avec qui il semblait proche, lui qui est marié depuis 2018. « C'était une mauvaise fête que je n'ai pas su contrôler à la hauteur de la personne que je suis, mais c'était juste ça, une très mauvaise fête », avait-il déclaré à ce sujet.

« Avec Max et l’équipe, tout a été discuté dimanche et cela restera en interne »