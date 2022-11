F1 : Ocon, Alonso… Alpine lance un énorme avertissement

Hugo Chirossel

Si Alpine a accentué son avance sur McLaren au championnat constructeur lors du Grand Prix du Brésil, l’écurie française n’est pas passée loin de la catastrophe. En effet, Fernando Alonso et Esteban Ocon s’étaient accrochés lors de la course sprint du samedi. Un incident qui n’a pas du tout plu à Laurent Rossi, ce dernier leur a d’ailleurs envoyé un sacré avertissement.

Avec 19 points d’avance sur McLaren au championnat constructeur, Alpine a les cartes en main pour conserver sa quatrième place. Un objectif qui aurait pu être compromis par l’incident entre Fernando Alonso et Esteban Ocon. Pendant la course sprint, les deux hommes s’étaient accrochés à deux reprises, au virage 4 et dans une ligne droite, ce qui n’a pas été au goût de Laurent Rossi.

«Ils doivent aussi jouer leur rôle d’équipiers»

Otmar Szafnauer a révélé que le patron d’Alpine avait lancé un avertissement à Fernando Alonso et Esteban Ocon. « Il leur a dit que si quelqu’un d’autre dans l’équipe Alpine s’était comporté de la sorte, il aurait été licencié pour faute grave. J’aurais dit la même chose, mais c’est Laurent Rossi qui leur a dit lors du briefing. Et il a souligné que c’est une équipe, que nous avons plus de 1000 personnes qui travaillent sans relâche pour leur donner l’équipement, la voiture, les améliorations dont ils rêvent. Alors ils doivent aussi jouer leur rôle d’équipiers, ramener les voitures à la maison et marquer de bons points, c’est ce qu’il a dit », a-t-il confié, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Ils auraient été licenciés pour faute grave»