F1 : Le terrible aveu de ce crack français sur son avenir

Pierrick Levallet

Grand espoir du sport automobile français, Théo Pourchaire est pressenti comme l'un des futurs grands talents de la F1. Performant en F2, le pilote de 19 ans n'aura cependant aucun baquet la saison prochaine. Le Français a alors annoncé que même avec un sacre en F2, il n'aurait pas eu de place en F1.

Il y a quelques semaines, Théo Pourchaire était l’un des sérieux prétendants au baquet de libre chez Alpine. Le pilote de 19 ans était également annoncé dans le viseur de Williams pour remplacer Nicholas Latifi. Mais finalement, Théo Pourchaire - pourtant performant en F2 - n’aura aucune place en F1 la saison prochaine. Alpine a décidé de miser sur Pierre Gasly pour épauler Esteban Ocon et Williams sur Logan Sargeant.

«Mon rêve est d'être pilote de Formule 1»

Théo Pourchaire a alors fait une révélation fracassante. « Franchement, même si j'avais gagné le championnat, je suis presque sûr que je ne serais pas en F1 en 2023. À cause de plusieurs choses, et c'est le sport de nos jours, c'est comme ça, c'est construit comme ça. Donc je suis OK avec ça. Je comprends que je suis encore jeune, et je suis prêt à travailler sur moi-même et à me construire pour être prêt à saisir un baquet en 2024 » a affirmé le Français au micro de Motorsport.com .

«Ça ne m'intéresse pas vraiment d'être pilote de GT, de Formule E, ou autre chose»