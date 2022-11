Formule 1

F1 : En grand danger, Gasly interpelle la FIA

Publié le 10 novembre 2022 à 22h35

Pierrick Levallet

Après son accrochage avec Lance Stroll au Mexique le 30 octobre dernier, Pierre Gasly s’est rapproché un peu plus d’une éventuelle suspension. Cette dernière pourrait tomber lors de l’arrivée du Français chez Alpine. Plusieurs jours après le Grand Prix, le pilote de 26 ans trouve encore cette sanction plutôt sévère. Il n’a alors pas manqué d’interpeller la FIA.

La saison prochaine, c’est un duo 100% français qui sera mis en place chez Alpine. Pour remplacer Fernando Alonso aux côtés d’Esteban Ocon, l’écurie française a opté pour Pierre Gasly. Une fois la saison terminée, le pilote de 26 ans quittera AlphaTauri. Mais au cours des prochains mois, Pierre Gasly va devoir être très prudent sur les pistes de F1. Après son accrochage avec Lance Stroll au Mexique le 30 octobre dernier, le Français a enregistré un dixième point de pénalité (sur 12 avant une éventuelle suspension). Son compteur ne retombera à 0 qu’en mai prochain. D’ici là, Pierre Gasly est sous le coup d’une suspension, qui pourrait tomber lorsqu’il évoluera chez Alpine. Plusieurs jours après le Grand Prix du Mexique, le Français trouve encore la sanction sévère.

F1 : Après l’arrivée de Gasly, Alpine fait une grande annonce https://t.co/pL1OxOffDc pic.twitter.com/PICDF05r8c — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

«Ce serait clairement une pénalité sévère»

« Je ne vais pas mentir, c'est une situation très désagréable et plutôt délicate. D'une certaine manière, c'est aussi embarrassant d'être dans une situation où je pourrais être suspendu pour une course après la saison que j'ai faite, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir été particulièrement dangereux au cours de ces 12 derniers mois. Ce serait clairement une pénalité sévère. [...] Je veux terminer la saison de la meilleure façon avec AlphaTauri, je veux faire toutes les courses en 2023 et avoir le maximum de chances pour performer chez Alpine » explique Pierre Gasly dans des propos rapportés par Motorsport.com .

Alpine a déjà averti Gasly