Formule 1

F1 : Gasly risque la suspension, Alpine lui lance un avertissement

Publié le 3 novembre 2022 à 04h35

Pierrick Levallet

Alors que la saison arrive à son terme, Pierre Gasly se rapproche de plus en plus de son arrivée chez Alpine. Le pilote de 26 ans représentera l’écurie française l’année prochaine aux côtés d’Esteban Ocon. En attendant, Pierre Gasly finit la saison avec AlphaTauri. Et alors que le Français est proche de la suspension, Alpine n’a pas manqué de lui lancer un avertissement.

La saison prochaine, Pierre Gasly ne sera plus chez AlphaTauri. Le Français quittera la deuxième équipe de Red Bull pour rejoindre Alpine et Esteban Ocon. En attendant, le pilote de 26 ans essaye de finir sa saison de la meilleure des manières. Mais lors du dernier Grand Prix, au Mexique, Pierre Gasly a eu un petit incident avec Lance Stroll. Le natif de Rouen a alors été sanctionné d’un nouveau point par la FIA, faisant monter son compteur à 10 (chaque pilote peut prendre jusqu’à 12 sur 12 mois avant une éventuelle suspension). Ce dernier ne retombera pas à 0 avant mai prochain. De ce fait, Pierre Gasly pourrait bien être suspendu lors de ses débuts avec Alpine s’il commet une nouvelle infraction.

F1 - GP du Mexique : Gasly victime d'une incroyable mésaventure https://t.co/PUPc0TZZad pic.twitter.com/EYQlpkPKTB — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

«Nous ne souhaitons pas qu’il ait à manquer une course chez nous»

Ainsi, Otmar Szafnauer n’a pas manqué d’avertir Pierre Gasly, l’invitant à redoubler de prudence pour éviter d’avoir à manquer une course chez Alpine. « J’ai vu ce qui s’est passé aujourd’hui et à ce stade, je ne suis pas biaisé, cela me semblait du 50-50 entre Pierre et Lance. Mais il devra juste être plus prudent pendant quelques mois. Bien évidemment nous ne souhaitons pas qu’il ait à manquer une course chez nous lors de ses débuts pour Alpine F1 » a expliqué le directeur de l’équipe française dans des propos rapportés par NextGen Auto .

«Il devra faire attention»