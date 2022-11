Formule 1

F1 - GP du Mexique : Gasly risque la suspension, il lâche un énorme message

Publié le 1 novembre 2022 à 00h35

Arnaud De Kanel

A l'instar des 18 autres pilotes du paddock, Pierre Gasly n'a été que spectateur de la nouvelle démonstration de Max Verstappen au Grand Prix du Mexique. Néanmoins, le futur pilote Alpine a vécu une course mouvementée après s'être accroché avec Lance Stroll. Sanctionné, il risque une suspension d'une course et appelle à la discussion avec les commissaires.

Le scénario catastrophe se précise pour Pierre Gasly avant de rejoindre Alpine. Le pilote français s'est de nouveau fait sanctionner ce week-end lors du Grand Prix du Mexique, outrageusement dominé par Max Verstappen. Il en est déjà à dix points sur les douze qui le mèneraient à une suspension le temps d'une course. L'inquiétude grandit et il commence à prendre peur.

«Les commissaires semblent être assez sévères ces derniers temps»

Pierre Gasly enchaine les pénalités et il ne comprend pas la sévérité des commissaires à son encontre. Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , il déplore : « Les commissaires semblent être assez sévères ces derniers temps. Le week-end dernier, la moitié de la grille donnait trop d’espace derrière la voiture de sécurité, et j’ai été pénalisé. Ce week-end, je pense que c’était assez serré, et je ne sais pas pourquoi on ne m’a pas donné un message pour rendre la position. Au bout du compte, j’essaie de faire de mon mieux à l’intérieur de la voiture, et la dernière chose que je veux est d’obtenir des points de pénalité stupides et de perdre du temps. Apparemment, pour le moment, ils ne sont pas satisfaits de ce que je fais, donc je vais avoir une discussion pour comprendre exactement ce que je dois changer . »

«Ce serait dommage d’être interdit de course»