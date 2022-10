F1 : L’historique du GP du Mexique

Formule 1

A l'instar de chaque sport où leur pays est représenté, les Mexicains font preuve d'un engouement énorme et d'une passion inégalable. C'est ce qui fait la force du Grand Prix du Mexique qui est présent sur le calendrier en Formule 1 depuis 1963. Après quelques années d'interruptions, l'Autódromo Hermanos Rodríguez de Mexico s'est affirmé comme un rendez-vous incontournable.

La 22ème édition du Grand Prix du Mexique se tiendra ce week-end à Mexico. Après de nombreuses années en étant absente du calendrier, la course mexicaine profite de l'ambiance exceptionnelle que ses fans réservent mais également des performances de Sergio Perez avec Red Bull qui en fait un parfait ambassadeur pour y promouvoir son sport, et s'est assurée d'être présente dans le calendrier jusqu'en 2025.

Un Grand Prix en un seul circuit

Dès son arrivée dans le calendrier de Formule 1 en 1963, le Grand Prix du Mexique s'est couru sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez de Mexico. De 1963 à 1970, les supporters mexicains étaient aux anges et avaient le privilège d'accueillir un Grand Prix. Or, entre 1971 et 1985, plus rien. C'est en 1986 que la Formule 1 fera son retour au Mexique avant de disparaitre à nouveau après la course de 1992. Durant cette courte période, des légendes comme Ayrton Senna et Alain Prost l'ont emporté. Les organisateurs mexicains veulent retrouver la Formule 1 à Cancun en 2004. Malheureusement, le chantier est géré par des entreprises privées qui promettent monts et merveilles, annonçant notamment la tenue du grand Prix dès 2006. Malgré cette annonce, le circuit ne s'est jamais construit. Il faudra attendre 2015 pour revoir la Formule 1 au Mexique, de nouveau sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Malgré l'annulation de l'évènement en 2020 faute à la pandémie de Covid-19, le public mexicain a su convaincre la FIA qui a prolongé le contrat avec ce circuit jusqu'en 2025. Trois années de bonheur en plus pour un pays qui attend toujours une victoire mexicaine sur ses terres.

Verstappen baron du Mexique

Avant ce week-end, c'est Max Verstappen qui détient le nombre de victoires au Mexique grâce à ses succès de 2017, 2018 et 2021. Seul en tête, il pourrait accroître son avance dimanche si l'on se réfère à ses dernières sorties. Derrière lui, on retrouve Lewis Hamilton (2016, 2019), Alain Prost (1988, 1990), Nigel Mansell (1987, 1992) et Jim Clark (1963, 1967). Sergio Perez pourrait devenir le premier mexicain à triompher devant son public car pour le moment, ce sont les Britanniques et leurs 8 victoires qui ont connu le plus de succès à Mexico.