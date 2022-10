Formule 1

F1 : Hamilton annonce ses ambitions XXL et met la pression sur Verstappen

Publié le 29 octobre 2022 à 04h35

Battu en 2021 lors de l’ultime Grand Prix de la saison, Lewis Hamilton n’a pas pu réagir cette année. Plombé par les changements de règles de la FIA, le pilote anglais n’a rien pu faire face à Max Verstappen. Mais d’ici l’an prochain, le septuple champion du monde entend bien lutter pour le titre.

Après quatre titres de champion du monde consécutifs, Lewis Hamilton est tombé de haut quand il a dû lâcher sa couronne à Max Verstappen dans le dernier tour de l’ultime Grand Prix de la saison. Cette année, le pilote anglais voulait remettre les choses en ordre, mais avec le retard pris par Mercedes, Hamilton n’a jamais été en mesure de lutter avec Max Verstappen, déjà sacré champion du monde.

Hamilton veut concurrencer Verstappen

Pour autant, le septuple champion du monde reste optimiste pour l’avenir. A 37 ans, Lewis Hamilton a déjà confié qu’il souhaitait continuer sa carrière. Il devrait même prolonger son contrat avec l’écurie Mercedes. Meilleur sur cette deuxième partie de saison, le pilote anglais compte bien se mêler à la lutte pour le titre dès le prochain exercice, même si Max Verstappen et Red Bull semblent intouchables.

fighting for a win in the slowest car. just lewis hamilton things 🐐 pic.twitter.com/Xs0NthkV1h — eri (@hamxnda) October 27, 2022

« Il y a évidemment un championnat que nous devons récupérer »