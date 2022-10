Formule 1

F1 - GP du Mexique : Gasly victime d'une incroyable mésaventure

Publié le 31 octobre 2022 à 08h35

Arnaud De Kanel

Trois semaines après avoir frôlé le drame à Suzuka, Pierre Gasly a de nouveau vécu un moment désagréable dans le paddock. Cette fois-ci, c'est en allant à la rencontre de ses fans que le Français a été déçu. En effet, son sac a été fouillé lorsqu'il signait des autographes et il réclame ainsi plus de sécurité.

Pierre Gasly a énormément de malchance en ce moment. Le futur pilote Alpine a évité le pire à Suzuka après qu'une grue se soit placée en travers de sa route, avant de se faire fouiller son sac à Austin la semaine passée. Scénario similaire à Mexico pour le Grand Prix du Mexique où il a encore été victime d'une tentative de vol. Il ne cache pas sa colère.

« On a ouvert mon sac »

Le paddock ne désemplit pas dernièrement et de plus en plus de fans l'envahissent pour approcher de près leurs idoles. Certains, les plus malveillants, en profitent pour fouiller les affaires des pilotes. Pierre Gasly en a fais les frais. « On a ouvert mon sac avec lequel je suis arrivé vendredi matin, mon passeport était à l’intérieur et je sentais qu’il n’était pas là où il aurait dû être. Ce n’était clairement pas moi ni mon manager. Et la même chose s’est produite à Austin lorsque j’ai quitté le paddock et j’ai cherché un truc dans mes affaires » a-t-il déploré dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

« Nous n’avons jamais eu de sécurité jusqu’ici en F1 »