Formule 1

F1 - GP du Brésil : Les 5 grands moments qui ont marqué l’histoire

Publié le 10 novembre 2022 à 12h35

La rédaction

Ce week-end aura lieu l’avant-dernière course de la saison, à l’occasion du GP du Brésil. Le circuit d’Interlagos a été le théâtre de nombreux grands moments dans l’histoire de la Formule 1, notamment la première victoire à domicile d’Ayrton Senna en 1991. C’est également là-bas que Lewis Hamilton avait remporté son premier titre de champion du monde, l’occasion de faire un retour sur les cinq faits marquants de ce Grand Prix.

Ce week-end, les pilotes de Formule 1 se retrouveront sur le circuit d’Interlagos, pour le Grand Prix du Brésil. Une course qui a lieu depuis 1973, avec une pause en 1978 et entre 1981 et 1989. Quand on pense au Brésil et à la Formule 1, le nom d’Ayrton Senna vient forcément en tête. Mais le triple champion du monde a dû attendre 1991 afin de s’imposer pour la première fois sur ses terres, malgré cinq pole positions. Alors qu’il s’élançait une nouvelle fois depuis la première place sur la grille de départ, le pilote qui évoluait à ce moment-là chez McLaren a été victime de complications avec sa boite de vitesse. Sous la pluie, les autres pilotes ont également eu des problèmes de fiabilité.

2008, premier titre de Lewis Hamilton

« À sept tours de la fin, j’ai décidé de finir la course en sixième. Mes bras et mes mains ont commencé à se tendre et en plus de perdre du temps, je ressentais une fatigue physique importante. Je devais ralentir uniquement avec les freins, alors que le moteur continuait de pousser », avait confié Ayrton Senna. Un choix payant, puisqu’il s’était finalement imposé devant Riccardo Patrese, sa première victoire à domicile. Le GP du Brésil de 2008 avait été témoin d’une autre grande première, le titre de champion du monde de Lewis Hamilton, qui comptait 94 points au départ. Pour retarder son sacre, Felipe Masa devait l’emporter et espérer que le Britannique finisse hors du top 5, ce qui a bien failli se produire. Alors que le Brésilien s’était imposé sur ses terres, Lewis Hamilton, sixième, avait finalement dépassé Timo Glock dans le dernier tour, finissant cinquième et remportant le premier de ses sept titres de champion du monde.

2012, Michael Schumacher fait ses adieux, Sebastian Vettel sacré

Le circuit d’Interlagos avait aussi été témoin de la dernière course en Formule 1 de Michael Schumacher. Ce dernier avait terminé septième, tandis que son compatriote Sebastian Vettel avait été sacré champion du monde. Fernando Alonso comptait 13 points de retard sur l’Allemand au classement et s’est rapidement positionné à la troisième place. Sebastian Vettel quant à lui avait été accroché dans le premier tour, mais était parvenu à remonter et à terminer sixième. Un résultat suffisant pour décrocher son troisième titre de champion du monde avec Red Bull, malgré la deuxième position de l’Espagnol.

2019, premier podium pour Pierre Gasly

En tant que Français, comment ne pas se souvenir du premier podium de Pierre Gasly, survenu lors du Grand Prix du Brésil de 2019. Alors qu’il s’élançait de la sixième place sur la grille de départ, le pilote de Toro Rosso a profité de l’abandon des deux Ferrari de Sebastian Vettel et Charles Leclerc et s’était retrouvé troisième dans le 69e tour. Dépassé par Lewis Hamilton, ce dernier avait ensuite percuté Alexander Albon, permettant à Pierre Gasly de s’emparer de la deuxième position et de décrocher son premier podium en Formule 1.

2021, la folle remontée de Lewis Hamilton

Deux ans plus tard, le Britannique s’était illustré par une folle remontée. Malgré sa pole position obtenue lors des qualifications, Lewis Hamilton a été sanctionné pour une infraction sur son DRS et était finalement parti du fond de la grille pour la course sprint du samedi. Cinquième à l’issue de cette dernière, il s’était élancé depuis la dixième place le lendemain, après avoir changé de moteur. Le pilote Mercedes était remonté rapidement pour se placer deuxième et avait réussi à dépasser Max Verstappen, premier, dans le 59e tour. Lewis Hamilton s’était finalement imposé, auteur de 24 dépassements ce jour-là.