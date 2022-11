Formule 1

F1 : Esteban Ocon se lâche sur «l’animal» Fernando Alonso

Publié le 9 novembre 2022 à 18h35

Hugo Chirossel

Après deux ans de collaboration chez Alpine, Esteban Ocon et Fernando Alonso seront dans des équipes différentes la saison prochaine. L’Espagnol rejoindra Aston Martin, tandis que le Français sera rejoint par son compatriote Pierre Gasly. Interrogé au sujet de son coéquipier pour encore deux courses, Ocon s’est livré sur sa manière de travailler avec Alonso.

En Formule 1, il est toujours important de battre son coéquipier. C’est ce qu’est en train de réaliser Esteban Ocon pour le moment. Huitième au classement des pilotes avec 82 points, le Français compte 11 longueurs d’avance sur Fernand Alonso, neuvième. Une position qu’Esteban Ocon a l’intention de conserver, alors qu’il ne reste plus que deux Grand Prix à disputer cette saison, à commencer par celui du Brésil le week-end prochain.

F1 : Lewis Hamilton dit tout sur l'origine du «Hammer Time» https://t.co/h4j3vigx3J pic.twitter.com/AznU43AXHh — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

« Il pousse toujours les choses à l’extrême »

La saison de Formule 1 se conclura à Abu Dhabi, ce qui marquera également la fin de l’aventure de Fernando Alonso chez Alpine, qui rejoindra ensuite Aston Martin. Après avoir travaillé à ses côtés pendant deux ans, Esteban Ocon estime que l’Espagnol « n’est pas un pilote à part, mais il pousse toujours les choses à l’extrême. Donc si une chose fonctionne, il va aller complètement dans cette direction, mais dans la mesure où cela peut être négatif pour moi, je ne copie/colle pas tout ce qu’il fait, loin de là », a-t-il confié, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Le qualifier d’animal en course est la bonne description »