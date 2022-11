Formule 1

F1 : A peine arrivé chez Alpine, Gasly regrette déjà

Publié le 7 novembre 2022 à 16h35

Arnaud De Kanel

Alors qu'il s'est engagé avec Alpine pour la saison 2023, Pierre Gasly va donc quitter AlphaTauri mais également Red Bull. En effet, son écurie actuelle appartient au géant autrichien. Chez Red Bull, Pierre Gasly a vécu des moments exceptionnels qu'il ne va pas revivre chez Alpine. De fait, il affiche déjà ses premiers regrets.

Pierre Gasly et AlphaTauri c'est bientôt fini. A Abu Dhabi, le futur coéquipier d'Esteban Ocon disputera son dernier Grand Prix avec l'écurie qui appartient à Red Bull. A 26 ans, Gasly va prendre son envol pour rejoindre Alpine. Présent chez le groupe autrichien depuis les catégories juniors, le Français commence à ressasser les bons moments passés. Il appréhende la vie loin de Red Bull.

«Red Bull vous donne accès à un monde incroyable»

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Pierre Gasly affiche ses premiers remords : « Red Bull donne un accès à tant d’industries et à tant d’autres sports et athlètes. Ce que les gens voient, c’est principalement ce qui se passe dans le paddock et autour de la Formule 1, mais Red Bull est tellement plus grande que ça. J’en ai parlé avec quelques amis - faire partie de Red Bull vous donne accès à un monde incroyable. J’ai rencontré des centaines d’athlètes Red Bull de différents sports et l’expérience et les connaissances que vous en tirez sont inestimables. Les aventures et les activités vont me manquer , j’ai piloté des avions d’acrobatie, j’ai fait du parachutisme, j’ai surfé en Australie, j’ai fait des trucs dont je parlerai toute ma vie. »

«Cela va certainement changer et cela va me manquer»