Formule 1

F1 : Gasly se lâche à nouveau sur son arrivée chez Alpine

Publié le 3 novembre 2022 à 16h35

Thibault Morlain

En 2023, Pierre Gasly ne sera plus chez AlphaTauri. Le Français va également quitter Red Bull, avec qui il est sous contrat, pour rejoindre Alpine. A la recherche d'un remplaçant à Fernando Alonso, l'écurie tricolore s'est attachée les services de Gasly, qui va ainsi venir faire la paire avec Esteban Ocon. Alors que le Français s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, il s'est confié sur son arrivée chez Alpine.

Fernando Alonso ayant fait le choix de rejoindre Aston Martin, Alpine était donc en quête d'un nouveau pilote pour être le coéquipier d'Esteban Ocon. Suite à l'échec Oscar Piastri, l'écurie française s'est alors penchée sur plusieurs pistes, mais une priorité s'est dégagée : Pierre Gasly. Sous contrat avec Red Bull et au volant d'une AlphaTauri, le Français va d'ailleurs bel et bien rejoindre Alpine à compter de 2023. A 26 ans, Gasly s'apprête donc à relever un nouveau défi et il est impatient.

« J'avais l'impression que j'en avais besoin dans ma carrière »

A l'occasion d'un entretien accordé à Give Me Sport , Pierre Gasly est revenu sur son départ vers Alpine en 2023. Le futur coéquipier d'Esteban Ocon a alors expliqué : « Je suis vraiment enthousiaste à propos de ce mouvement. J'avais l'impression que j'en avais besoin dans ma carrière. Je suis enthousiaste car quand je vois le développement de l'équipe, c'est impressionnant. Au Japon, ils se battaient avec Mercedes et ont terminé à la 4ème position avec Ocon. Ils sont actuellement à la 4ème place au championnat. Mon ambition en Formule 1 est clairement de me battre à l'avant. C'est ce qui me motive chaque jour. Je veux me battre à l'avant de la grille et je pense qu'avec Alpine, on peut atteindre de gros résultats. Je sens que c'est l'endroit idéal pour atteindre mes ambitions en Ligue 1 ».

« Ça va être émouvant à Abu Dhabi »