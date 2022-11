Formule 1

F1 : Verstappen, Russell... Le terrible aveu de Perez

Publié le 6 novembre 2022 à 16h35

Arnaud De Kanel

Dans l'ombre de Max Verstappen, Sergio Perez réalise une excellente saison. Le Mexicain a imaginé pouvoir concurrencer le Néerlandais durant la saison avant de se raviser. Après son accrochage avec George Russell au Grand Prix d'Autriche, il a compris que c'était terminé pour lui. De plus, la monoplace n'était pas développée pour lui.

Coéquipier modèle, Sergio Perez avait-il un coup à jouer cette saison ? Si le résultat final nous prouve le contraire, le Mexicain espérait lutter avec Max Verstappen pour le titre jusqu'à son accrochage avec George Russell au Grand Prix d'Autriche.

«Je pense avoir pris un très bon départ cette année»

Fort de sa victoire dans les rues de Monaco, Sergio Perez s'est mis à rêver du titre mondial. Mais au Grand Prix d'Autriche, ses espoirs se sont envolés après son abandon causé par un accrochage avec George Russell. Son retard sur Verstappen était donc passé à 57 points. « Je pense avoir pris un très bon départ cette année. Mais il y a quelques courses où je me suis retrouvé en difficultés avec la voiture, elles me coutaient des points précieux et la chance de me battre pour le championnat. Je pense notamment à l’Autriche, où George m’a percuté. Nous étions vraiment proches au championnat et c’était un véritable coup dur. Après ça, nous avons connu d’autres courses difficiles » a-t-il souligné dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«La voiture était surtout développée en direction de Max»