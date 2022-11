Formule 1

F1 : Sainz vit un cauchemar, il envoie un message à Ferrari

Publié le 5 novembre 2022 à 16h35

Arnaud De Kanel

Après un début de saison canon, Ferrari a multiplié les erreurs, coûtant notamment le titre à Charles Leclerc. Son coéquipier, Carlos Sainz, n'y arrive pas non plus en cette fin de saison et veut tourner la page d'une année 2022 qui a tourné au vinaigre. Il compte sur son écurie pour se rattraper l'an prochain.

Bien qu'il ait remporté le premier Grand Prix de sa carrière cette saison, Carlos Sainz souhaite passer à autre chose et oublier cet exercice 2022. L'Espagnol a connu de nombreuses galères, la dernière en date à Austin, où il s'était élancé en pole avant de se faire percuter et d'abandonner dès le premier tour. Pour 2023, il met la pression sur Ferrari pour concurrencer Red Bull et Max Verstappen.

«Cette saison a été un cauchemar»

Dans des propos relayés par Motorsport , Carlos Sainz est revenu sur son année en Formule 1: « Maintenant que je suis à ce niveau, notre voiture n'est plus forcément aussi bonne. Cette saison a été un cauchemar, à vrai dire, à cause de tout ça : tous les abandons, j'étais lent quand la voiture était rapide, et maintenant je suis rapide mais nous ne le sommes pas autant qu'avant. Rien ne va ! La saison s'est mal passée, mais le côté positif, c'est que je garde le moral, même lors d'une saison horrible, une saison qui ne pourrait pas être plus difficile. Avec mes ingénieurs, je continue de me battre, de chercher du temps au tour dans cette voiture. Je pense qu'il aurait pu être très facile d'abandonner et de laisser cette année tomber à l'eau, mais je pense que la pole à Austin et la rapidité ici [à Mexico] sont de bon augure pour nous. »

«Je suis convaincu que l'équipe construira une autre excellente voiture»