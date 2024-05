PSG : Lizarazu balance sur le fiasco Mbappé !

Axel Cornic

Ce mardi soir, Kylian Mbappé a peut-être joué son dernier match de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, battu par le Borussia Dortmund en demi-finale. La star française aurait en effet annoncé son départ en interne il y a plusieurs mois déjà et selon Bixente Lizarazu, ses dirigeants ainsi que Luis Enrique n’ont pas su gérer cette situation.

Le scénario semblait parfait. En fin de contrat et désireux de changer de club, Kylian Mbappé pouvait offrir au PSG la première Ligue des Champions de son histoire avant de partir. Il a toutefois échoué et se retrouve sous le feu des critiques au lendemain de l’élimination face à Dortmund, avec une prestation jugée assez décevante.

« On attendait qu'il fasse un gros match qu’il qualifie le PSG pour la finale »

Champion du monde 1998, Bixente Lizarazu n’a pas été tendre envers la star du PSG. « Il est complètement passé à côté. Il rate sa sortie parce que, évidemment, on attendait qu'il fasse un gros match qu’il qualifie le Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des Champions » a décrypté l'ancien du Bayern Munich, pour France Info .

« Ça a été une gestion pleine de tension »