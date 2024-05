Mercato : Le PSG tourne déjà la page Mbappé !

Axel Cornic

Cette demi-finale retour, devrait sans aucun doute être le dernier match de Ligue de Champions disputé par Kylian Mbappé sous les couleurs du Paris Saint-Germain. La star française a en effet l’intention de quitter le club à la fin de son contrat le 30 juin prochain et du côté de Nasser Al-Khelaïfi, on imagine déjà l’avenir sans lui.

Cette saison, l’aventure européenne du PSG s’est arrêtée aux portes de la finale. Après avoir défait la Real Sociedad et le FC Barcelone, Kylian Mbappé et ses coéquipiers se sont pris les pieds dans le tapis face au Borussia Dortmund, qui attend désormais le résultat de l’autre demi-finale pour connaitre son adversaire.

La der’ de Kylian Mbappé

Cette nouvelle élimination du PSG est un coup dur pour QSI, mais elle pourrait surtout être la dernière de Kylian Mbappé. Voilà plusieurs mois déjà que son départ est évoqué, puisque l’attaquant français aurait annoncé en interne sa volonté d’aller voir ailleurs. Rien n’est encore officiel, mais un tel scénario se précise de jour en jour et pourrait bien être dévoilé au grand jour maintenant que la Ligue des Champions est terminée pour les Parisiens.

« On construit quelque chose de fort pour le futur »