Formule 1

F1 : Leclerc, Sainz... Ferrari prépare sa revanche

Publié le 2 novembre 2022 à 16h35

Après un début de saison prometteur, Ferrari s'est écroulé, laissant Red Bull seul au monde cette saison. Son pilote, Charles Leclerc, candidat au titre cette saison, n'a pu rivalisé avec Max Verstappen, désormais double champion du monde de Formule 1. Alors que la saison n'est toujours pas terminée, la Scuderia s'est déjà penchée sur la saison prochaine et a commencé à développer sa monoplace.

Le dernier titre de Ferrari remonte à 2007. Kimi Räikkönen reste, à ce jour, le dernier pilote à avoir apporté un titre de champion du monde de Formule 1 à la Scuderia. Depuis, l'écurie a été surclassée par Mercedes et Red Bull. Pourtant, l'un de ses pilotes, Charles Leclerc, avait réussi un bon début de saison. Mais très vite, Ferrari commettait des erreurs grotesques, qui ont, au final, plombé la saison du Monégasque. Interrogé à de nombreuses reprises sur cet échec, Mattia Binotto avait pointé du doigt la monoplace.

F1 : Battu par Verstappen, Leclerc fait une grosse annonce avant le Brésil https://t.co/pJwmk9x9Ox pic.twitter.com/aiAo51cJsA — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

Ferrari prépare sa monoplace pour 2023

Patron de la Scuderia, Mattia Binotto est conscient de la supériorité de Red Bull cette saison. Le responsable a donc pris les devants pour développer la nouvelle monoplace. « Quand il est devenu assez clair que le titre nous échapperait, nous avons mis ces derniers mois notre focus sur 2023 afin de ne pas perdre de temps et d’opportunités de revenir dans la course » a déclaré Binotto dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.

« Ce sera une nouvelle année, une nouvelle voiture »

Mattia Binotto semble motivé et espère placer Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr au sommet. « Ce sera une nouvelle année, une nouvelle voiture, de nouvelles règles pour le plancher. Une nouvelle chance pour nous. C’est une nouvelle opportunité pour nous. Je pense que nous tirerons des conclusions des résultats de cette saison et que l’équipe construira une superbe nouvelle voiture. Je suis prêt à me battre et j’ai hâte de progresser. Mercedes est sur les dents aussi. Il semble qu’ils se joindront à nous dans cette bataille pour déloger Red Bull de leurs titres » a confié le responsable, qui s'est exprimé sur le timing.

Ferrari se méfie de la concurrence