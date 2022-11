Formule 1

F1 : Alonso clashe Hamilton, il se fait reprendre de volée

Publié le 2 novembre 2022 à 14h35

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est chaud entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton. L'Espagnol a donné son avis sur le sacre de Max Verstappen et annoncé que celui-ci avec plus de valeur que les titres du Britannique. Sur les réseaux sociaux, le pilote Mercedes a tenu à lui répondre malicieusement. Toto Wolff s'est également prononcé sur ces tensions, avec le sourire.

Entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton, les tensions ne datent pas d'hier. Elles remontent à 2007, lorsque le jeune rookie concurrençait le pilote espagnol, alors double champion du monde de Formule 1. Depuis, la relation entre les deux pilotes serait glaciale. Récemment, Alonso n'a pas hésité à envoyer une pique à Hamilton, juste après le sacre de Max Verstappen.

F1 : L'incroyable prédiction d'Alonso sur le futur de Verstappen https://t.co/TGjkUquLhI pic.twitter.com/2Ilmai5km0 — le10sport (@le10sport) October 23, 2022

« Les titres de Max Verstappen ont plus de valeur que ceux de Lewis Hamilton »

« Les titres de Max Verstappen ont plus de valeur que ceux de Lewis Hamilton. J'ai beaucoup de respect pour Lewis, mais c'est quand même différent de gagner sept titres mondiaux quand on ne doit se battre qu'avec son coéquipier. Je pense qu'un tel championnat a moins de valeur que quand on a moins de titres mais qu'on doit se battre contre des pilotes qui ont un matériel égal, voire supérieur (...) Je n'ai pas non plus vu Max se battre avec Pérez ou Albon pour gagner des courses. Mais Schumacher en particulier s'est battu avec son coéquipier pour devenir champion cinq fois d'affilée, et Hamilton s'est battu avec Rosberg et Bottas. C'est différent, à mon avis » a confié Fernando Alonso.

La réponse d'Hamilton à Alonso

Submergé par les commentaires sur cette déclaration, Alonso a fait machine arrière : « Sil vous plait, tous les titres sont incroyables, mérités et inspirants. Ils sont incomparables les uns aux autres et profitons des champions et des légendes de notre temps » . Mais le mal était fait. Hamilton publiait une photo sur Twitter , le montrant sur la plus haute marche du podium, devant Fernando Alonso. Comme pour exprimer un peu plus sa supériorité.

Mercedes prend position